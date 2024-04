Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) 78-jährige Frau aus verrauchter Wohnung gerettet

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Montagnachmittag musste eine 78-jährige Frau von zwei Polizeibeamten aus einer verrauchten Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wagenstraße gerettet werden. Bewohner des Hauses teilten gegen 13.40 Uhr über Notruf mit, dass der Rauchmelder in der Wohnung ihrer Nachbarin angeschlagen habe und diese sich noch in der Wohnung befinde. Man könne durch ein Fenster Rauch in der Wohnung und die Bewohnerin am Boden der Küche liegen sehen. Eine sofort anrückende Polizeistreife konnte die Feststellungen bestätigen, trat kurzentschlossen die Wohnungstür ein und rettete die 78-Jährige aus der verrauchten Wohnung. Eintreffende Rettungskräfte brachten die benommene, jedoch ansprechbare Frau in eine Klinik. Die ebenfalls eingetroffene Feuerwehr kümmerte sich um einen Topf mit verkohlten Essensresten, welcher noch auf dem eingeschalteten Herd stand und Ursache der verrauchten Wohnung war. Ein Brand entstand nicht. Offensichtlich war die 78-Jährige in der Küche gestürzt und konnte so den Herd nicht mehr ausschalten. Die Beamten erreichten die Tochter der älteren Frau und informierten diese über das Ereignis.

