POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Pedelec-Fahrer fährt gegen Gerüst und verletzt sich leicht

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer hat am Montagnachmittag auf der Hauptstraße ein aufgestelltes Gerüst übersehen und ist dagegen gefahren. Der 58-Jährige fuhr kurz nach 15 Uhr mit dem Pedelec auf dem Gehweg der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Hauptstraße 180 übersah der Mann aus Unachtsamkeit ein vorhandenes Baugerüst, prallte dagegen und zog sich dabei Prellungen und Schürfwunden am rechten Arm und der rechten Schulter zu. Infolge der Kollision stürzte das Gerüst um und fiel gegen einen vorbeifahrenden VW Golf einer 71-jährigen Autofahrerin. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

