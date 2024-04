Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Mann bei Auseinandersetzung mit Messer schwer verletzt (05.04.2024)

Singen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Freitagabend in der Freiheitsstraße ist einer der beiden schwer verletzt worden. Die beiden Bekannten im Alter von 37 und 46 Jahren gerieten zunächst in verbalen Streit. Dieser artete zu einer gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung aus, in deren Verlauf der 37-Jährige ein Klappmesser zog. Im Zuge des weiteren Gerangels verletzte er damit die Oberarmarterie des 46-Jährigen, der infolgedessen - nach einer Erstversorgung vor Ort - notoperiert werden musste.

Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der 37-Jährige blieb nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der das Ermittlungsverfahren leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz wegen fehlender Haftgründe auf freiem Fuß.

Beide Männer standen zur Tatzeit unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil dauern an.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell