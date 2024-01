Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand eines Wohnhauses in Gemünden (Wohra)

Kassel (ots)

Am Freitag, den 12.01.2024, 02:47 Uhr kam es zu einem Brand eines zweistöckigen Wohnhauses in der Innenstadt von Gemünden (Wohra). Beim Eintreffen der ersten Streife am Brandort wurde ein Feuer im Dachgeschoss des Gebäudes festgestellt. Das freistehende Wohnhaus ist seit Jahren nicht mehr bewohnt. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Im Bereich der Einsatzstelle kommt es zu einer Straßensperrung. Bisher konnte das Gebäude nicht betreten werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen, zu der bisher nicht bekannten Brandursache, werden von der Kriminalpolizei in Korbach übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell