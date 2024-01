Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefährliche Alkoholfahrt: 54-Jähriger lenkt Wohnwagengespann in gesperrte Autobahnbaustelle

Kassel (ots)

BAB 7/ Dreieck Kassel-Süd:

Die gefährliche Alkoholfahrt eines 54-jährigen Mannes am Steuer eines Wohnwagengespanns konnte eine Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal am gestrigen Mittwochnachmittag dank der Mitteilung mehrerer Verkehrsteilnehmer auf der A 7 am Dreieck Kassel-Süd beenden. Glücklicherweise war hierbei niemand zu Schaden gekommen. Die Anrufe der auf der Autobahn in Richtung Nord fahrenden Verkehrsteilnehmer über das in der gesperrten Baustelle fahrende Wohnwagengespann waren gegen 15:20 Uhr bei der Polizei eingegangen. Die hinzugeeilte Streife entdeckte den SUV mit dem Wohnanhänger als "Geisterfahrer" in der aktuell für den Verkehr gesperrten Überfahrt von der A 7 Richtung Nord zur A 44 Richtung Dortmund, wobei das Gespann augenscheinlich versuchte zu wenden, aber aufgrund des großen Wendekreises auf der kleinen Fläche immer wieder nur vor- und zurückfuhr. Als sich die Streife mit Blaulicht annäherte, kollidierte der Fahrer sogar fast noch mit dem Streifenwagen. Den Polizisten schlug bei der anschließenden Kontrolle sofort Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille bei dem 54-jährigen Fahrer aus Litauen, weshalb ihn die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle brachten. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ermittlungen gegen den 54-Jährigen dauern an.

