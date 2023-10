Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen/Sendenhorst. Verkehrsunfallflucht - Autofahrer musste entgegenkommenden Pkw ausweichen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.10.2023 ereignete sich gegen 13.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der K 4 zwischen Sendenhorst und Ahlen. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem blauen VW Passat die Kreisstraße in Richtung Ahlen. Nach dem Wendepunkt der hinter dem Übergang der Straßenbezeichnungen Sudfeld und Halene-Kampen folgenden Doppelkurve kam dem Sendenhorster ein Pkw entgegen. Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrzeug mittig auf der Straße, so dass der 24-Jährige mit seinem Pkw auswich, um einen Unfall zu verhindern. Dabei kam der Sendenhorster mit seinem Auto auf den Grünstreifen und streifte eine Richtungstafel. Sowohl an dem Pkw als auch an dem Verkehrszeichen entstanden Sachschäden. Der Unbekannte fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den Unfall. Er soll einen schwarzen VW Tiguan I gefahren haben, an dem ein polnisches Kennzeichen mit dem Fragment "CB" angebracht sein soll. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dem gesuchten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

