POL-KN: (VS-Villingen) Motorradfahrer erleidet bei Unfall Schienbeinfraktur

VS-Villingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der Linksabbiegespur der Berliner Straße im Bereich der Abzweigung Max-Planck-Straße ereignet hat, ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Gegen 07.30 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit einem VW Touran auf der Berliner Straße in Richtung Außenring Villingen und ordnete sich an der Abzweigung Max-Planck-Straße auf den linken Abbiegestreifen ein, um auf die Max-Planck-Straße abzubiegen. Aufgrund eines Rotlichtes der vorhandenen Lichtzeichenanlage musste der Mann anhalten. Ein nachfolgender Motorradfahrer ordnete sich auch auf dem Linksabbiegestreifen ein, fuhr rechts an dem haltenden VW Touran vorbei und blieb aufgrund der auf Rot stehenden Ampel ebenfalls an der Haltelinie stehen. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhren sowohl der Touran-Fahrer als auch der Motorradfahrer los. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es daraufhin zur Kollision, wobei der 19-Jährige Biker mit seiner XT 660 stürzte und sich dabei vermutlich eine Schienbeinfraktur zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand rund 2000 Euro Sachschaden. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Motorradfahrer zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.

