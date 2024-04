Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall an der Einmündung Romeiasstraße/Ekkehardstraße verletzt (06.04.2024)

Singen (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich auf der Einmündung der Romeiasstraße auf die Ekkehardstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Eine 56-Jährige fuhr mit einem Dacia von der Romeiasstraße kommend auf die linke Fahrbahn der Ekkehardstraße ein. Dabei erfasst das Auto einen auf dem Radschutzstreifen in Richtung Kreisverkehr fahrenden 54 Jahre alten Radler frontal. Der Man prallte auf die Frontscheibe und stürzte anschließend auf die Straße. Eine zufällig gerade vorbeikommende Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den verletzten 54-Jährigen. Am Auto entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

