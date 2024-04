Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B34, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung B34/L220 - zwei Personen verletzt (07.04.2024)

Singen, B34, L220 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße 34 an der Einmündung zur L220, zwischen Gottmadingen und Singen ereignet hat. Ein 60-Jähriger befand sich mit einem VW Golf auf der Linksabbiegespur. Als die Ampel der Geradeausspur auf Grün sprang fuhr der 60-Jährige plötzlich los und kollidiert mit einem entgegenkommenden Honda Civic einer 60 Jahre alten Frau. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die beiden verletzten Fahrer. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

