Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Verkehrspolizei zieht Ferrari aus dem Verkehr (06.04.2024)

Deißlingen (ots)

(Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Verkehrspolizei zieht Ferrari aus dem Verkehr (06.04.2024)

Beamte der Verkehrspolizei Zimmern haben am Samstagnachmittag auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen einen verkehrsunsicheren Ferrari aus dem Verkehr gezogen. Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei zuvor mit, dass sich ein Ferrari und ein Mercedes auf der Autobahn 81 in Richtung Singen eventuell ein Rennen liefern würden. Eine zivile Videostreife konnte den 37-jährigen Fahrer des Ferrari an der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen anhalten und kontrollieren. Ein verbotenes Autorennen stellten die Beamten jedoch nicht fest. Die lauten Fahrgeräusche des Wagens erweckten bei den Polizisten jedoch den Verdacht, dass an dem Sportwagen unerlaubte technische Veränderungen vorgenommen worden sind, die zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führen. Sie stellten daraufhin den Ferrari sicher. Die Überprüfung durch einen Sachverständigen bestätigte ihren Verdacht. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis und mit einer Betriebsuntersagung für den Sportwagen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell