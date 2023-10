Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Dieburg: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Zeugenaufruf der Polizei

Darmstadt-Dieburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (27.10.) und Montagmittag (30.10.) drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hartenauer Straße ein. Die ungebetenen Gäste durchsuchten das Anwesen und entwendeten Schmuck. Sie verursachten einen Schaden im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 21/22 aus Darmstadt bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben? Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 06151/969-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell