Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es am Dienstag auf eine Arztpraxis in der Erfurter Altstadt abgesehen. Dazu verschafften sich die Täter Zutritt zum Innenhof des Wohn- und Geschäftshauses. Anschließend hebelten sie mit Gewalt ein Fenster auf, um in die Praxisräume zu gelangen. Vermutlich wurden die Unbekannten durch eine Anwohnerin gestört, so dass der Einbruch nicht vollendet wurde. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht abschätzbar. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensuche am Tatort zum Einsatz und nahm die weiteren Ermittlungen auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell