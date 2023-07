LPI-EF: Schaltkasten beschädigt

Erfurt (ots) - Dienstagmittag endete in Erfurt ein Streit im Straßenverkehr mit einer Schlägerei. Kurz vor 13:00 Uhr gerieten zwei Autofahrer in der Innenstadt aus bislang ungeklärter Ursache aneinander. Anschließend kam es in der Schottenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlugen und traten sich die beiden Männer mehrfach, so dass sie sich leichte Verletzungen zuzogen. Während einer der ...

mehr