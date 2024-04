Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, L192, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Wangener Straße - Rennradfahrer bringt Motorradfahrer zu Fall und flüchtet (05.04.2024)

Öhningen, L192 (ots)

Am Freitagnachmittag hat sich auf der Wangener Straße/L192 zwischen Öhningen und Wangen eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Rennradfahrer war gegen 15.40 Uhr auf der Wangener Straße - neben dem Fahrradweg - von Öhningen in Richtung Wangen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 19-jähriger mit einem Motorrad in dieselbe Richtung. Als der junge Biker den Radler überholte, machte der Radfahrer einen Schlenker nach links, so dass der 19-Jährige erschrak, die Kontrolle über seine Kawasaki verlor und zu Fall kam. Dabei verletzte er sich leicht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der unbekannte Rennradfahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den gestürzten Zweiradfahrer zu kümmern.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07735 97100, beim Polizeiposten Gaienhofen zu melden.

