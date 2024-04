Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Ringstraße - Rollerfahrerin touchiert Auto und stürzt (06.04.2024)

Singen (ots)

Eine Rollerfahrerin ist bei einem Unfall auf der Ringstraße am Samstagmorgen gegen ein anders Auto geprallt und anschließend gestürzt. Eine 68-Jährige fuhr mit einem Roller auf der Ringstraße neben einem Subaru. Dabei geriet sie gegen den Bordstein, verlor die Kontrolle über ihr Zweirad und touchiert zunächst das neben ihr fahrende Auto, ehe sie stürzte. Glücklicherweise verletzte sie sich nur leicht. Am Subaru entstand geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

