POL-MTK: Ermittlungen nach Brand im MTZ +++ Geflüchtet und Widerstand geleistet +++ Anhänger und Quad gestohlen +++ Schadensträchtige Unfallfluchten

Hofheim (ots)

1. Ermittlungen nach Brand,

Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 09.12.2023, 12:50 Uhr

(jn)Die Sulzbacher Kriminalpolizei ermittelt infolge eines Brandes am Samstagmittag in einem Kleidungsgeschäft im Mainz-Taunus-Zentrum. Um 12:50 Uhr war es in einem Lagerraum aus bisher unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen, woraufhin Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei entsandt wurden. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer durch die ausgelöste Sprinkleranlage gelöscht worden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Brandexperten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet. Gleichwohl sich das Feuer lediglich auf einen Lagerraum erstreckte, musste das Gebäude kurzzeitig evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 erbeten.

2. Nach Flucht Widerstand geleistet - Festnahme, Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Alte Bleiche, Samstag, 09.12.2023, 11:00 Uhr

(mv)Am Samstagmorgen bedrohte ein alkoholisierter Mann zunächst einen Passanten in der Hofheimer Innenstadt und leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand. Nachdem ein 36-jähriger Flörsheimer in einem Einkaufszentrum in Hofheim einen Mann bedroht hatte, ergriff dieser zunächst die Flucht zu Fuß, konnte jedoch in der Nähe durch Hofheimer Polizeibeamte angetroffen und festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand und beleidigte zudem die Polizisten. Der Mann wurde im Rahmen der Festnahme leicht verletzt, die beiden Beamten blieben unverletzt. Zum Zeitpunkt der Tat stand der Mann unter Alkoholeinfluss und wurde aufgrund dessen zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation verbracht. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

3. Anhänger mit Holz-Zerkleinerer entwendet, Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße, Donnerstag, 07.12.2023, 17:30 Uhr bis Freitag, 08.12.2023, 07:30 Uhr

(jn)Einen Anhänger samt Arbeitsmaschine haben unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in Eschborn gestohlen. Der Anhänger des Herstellers "Schliessing" mit dem amtlichen Kennzeichen HG-GB 67 samt Holz-Zerkleinerer stand auf einem Parkplatz in der Ludwig-Erhard-Straße und hat einen Wert von rund 25.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Gefährt geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

4. Quad gestohlen,

Hattersheim am Main, Dürerstraße, Samstag, 09.12.2023, 23:30 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 13:30 Uhr

(jn)In Hattersheim wurde in der Nacht zum Sonntag ein neuwertiges Quad im Wert von etwa 14.000 Euro gestohlen. Das Gefährt war in der Tiefgarage eines in der Dürerstraße gelegenen Mehrfamilienhauses abgestellt. Unbekannte verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Tiefgarage und entwendeten dort das Quad des Herstellers "Bombardier" mit dem amtlichen Kennzeichen F-QQ 57 sowie einen Satz Kompletträder und verschwanden.

Hinweise zum Verbleib des Quads oder der Tat werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen.

5. Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen,

Schwalbach am Taunus, Adolf-Damaschke-Straße, Samstag, 09.12.20234, 18:00 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde in Schwalbach Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Arbeitsfahrzeug gestohlen. Der angegangene Wagen, ein weißer VW Caddy, parkte in der Adolf-Damaschke-Straße, als die Werkzeugdiebe ihn entdeckten, auf unbekannte Weise öffneten und unterschiedliches Werkzeug mitgehen ließen. Der Wert der Beute wird auf ca. 6.500 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

6. VW Touran mutwillig beschädigt,

Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Wachenheimer Straße, Samstag, 09.12.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 16:00 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag einen VW Touran vorsätzlich beschädigt. Die Vandalen näherten sich dem in der Wachenheimer Straße abgestellten Fahrzeug und zerkratzten die gesamte Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise zu der Tat, bei der ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro entstand, nimmt die Ermittlungsgruppe der Kelkheimer Polizei unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

7. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Schwalbach im Taunus, Landesstraße 3367, Samstag, 09.12.2023, 11:16 Uhr

(mv)Am Samstagmorgen kam es auf einer Landstraße bei Bad Soden zu einem folgenreichen Unfall durch einen alkoholisierten Mann. Ein 62-Jähriger aus Bad Soden verlor um 11:16 Uhr auf der L 3367 zwischen Bad Soden und der Limesspange mehrfach die Kontrolle über seinen Kia, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei neben seinem PKW mehrere Verkehrsschilder. Im Anschluss querte er die Landstraße und kam nach links von der Fahrbahn ab, bevor er in der angrenzenden Feldgemarkung zum Stehen kam. Der Kia des Mannes wurde dabei erheblich beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Er selbst blieb unverletzt, wurde jedoch zunächst in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 56.000 Euro. Aufgrund des Alkoholgenusses wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

8. VW Touran bei Unfallflucht beschädigt - 9.000 Euro Schaden, Hochheim am Main, Burgeffstraße, Donnerstag, 07.12.2023, 16:50 Uhr bis Freitag, 08.12.2023, 16:30 Uhr

(jn)Trotz eines Sachschadens in Höhe von 9.000 Euro ist ein unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstag und Freitag geflüchtet, nachdem er in Hochheim einen VW angefahren hatte. Das später beschädigte Fahrzeug, ein schwarzer VW Touran, parkte zwischen Donnerstag, 16:50 Uhr und Freitag, 16:30 Uhr am Fahrbahnrand der Burgeffstraße. In diesem Zeitraum befuhr eine unbekannte Person die Burgeffstraße und stieß mit der linken Fahrzeugseite des VW zusammen. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, entfernte sich die unbekannte Person vom Unfallort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinwiese. Diese werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

9. Ermittlungen nach Unfallfluchten,

Kelkheim (Taunus), Siemensstraße, Eppsteiner Straße, bis Samstag, 09.12.2023, 13:00 Uhr

(jn)In den zurückliegenden Tagen kam es in Kelkheim zu zwei Verkehrsunfallfluchten, bei denen jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstag, 07.12.2023, 14:00 Uhr und Samstag, 09.12.2023, 13:00 Uhr war in der Siemensstraße im Ortsteil Münster ein VW Crafter an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Augenscheinlich war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren mit dem Wagen kollidiert und trotz des entstandenen Sachschadens einfach weitergefahren.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Samstag in der Eppsteiner Straße. Um 09:00 Uhr hatte der Fahrer eines grauen Seat das Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 66 abgestellt. Als der Mann um 12:30 Uhr zurückkehrte, musste er dann einen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro feststellen. Von einem Unfallverursacher fehlte jede Spur.

In beiden Fällen bittet die Unfallfluchtgruppe der Polizeidirektion Main-Taunus Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

