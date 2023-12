PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Hattersheim und Eppstein +++ Kennzeichendiebstahl in Hochheim +++ Diebstahl von Geldbörse

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus - Hattersheim, Schulstraße, Freitag, den 08.12.2023 von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Am Freitagnachmittag, den 08.12.2023, wurde in ein Mehrfamilienhaus in Hattersheim eingebrochen. Dazu nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Hausbewohner. Die Wohnungseingangstür wurde gewaltsam aufgebrochen und diverse Elektroartikel aus der Wohnung entwendet. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt. An der aufgebrochenen Tür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus - Eppstein, In der Müllerwies, Freitag, den 08.12.2023 um 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Am Freitagabend, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde auch in Eppstein in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Bislang ist unbekannt, wie der oder die Täter in die Wohnung gelangten. Dort wurden mehrere Schränke durchwühlt und diverse Kosmetika gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Auch dazu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

3. Kennzeichendiebstahl - Hochheim, Massenheimer Landstraße, Mittwoch, den 06.12.2023 von 21:00 Uhr bis Freitag, den 08.12.2023 bis 17:45 Uhr

Am Freitag, den 08.12.2023, wurde bekannt, dass zwischen Mittwoch und Freitag sowohl das vordere, als auch das hintere Kennzeichen von einem schwarzen VW Touran entwendet wurde. Das Fahrzeug war zum besagten Zeitraum in der Massenheimer Landstraße in Hochheim auf einem Parkplatz abgestellt. Bislang liegen noch keine Täterhinweise vor.

Hinweise können bei der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145-5476-0 gemeldet werden.

4. Diebstahl von Geldbörse - Hattersheim, An der Taunuseisenbahn, Freitag, den 08.12.2023 von 15:35 Uhr bis 15:45 Uhr

Am Freitagmittag wurde durch bislang unbekannte Täter die Geldbörse aus der Tasche der Geschädigten entwendet. In einem unbeobachteten Moment griff der Unbekannte in die Handtasche der Seniorin und entnahm den braunen Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Die Seniorin befand sich zu dem Zeitpunkt in einem Textil-Discounter in Hattersheim. Zu dem Täter liegt bislang keine Personenbeschreibung vor.

Hinweise möglicher Zeuginnen oder Zeugen nimmt die Regionale Kriminalinspektion unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

