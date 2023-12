PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Handtasche in Schwalbach entrissen +++ Schockanrufe gescheitert +++ Pkw in Hofheim beschädigt

Hofheim (ots)

1. Handtasche am helllichten Tag entrissen, Schwalbach am Taunus, Bahnstraße, Dienstag, 05.12.2023, 11:45 Uhr

(jn)Am Dienstagvormittag ist in Schwalbach einer Frau die Handtasche entrissen und gestohlen worden. Den Angaben der Geschädigten zufolge, war sie um 11:45 Uhr in der Bahnstraße unterwegs. Hier soll sich ein unbekannter Mann von hinten angenähert, ihr die umgehängte Handtasche heruntergerissen haben und anschließend über einen Fußweg hinter der Kirche die Feldbergstraße in Richtung Altkönigstraße weggerannt sein. Er erbeutete eine graue Stoffhandtasche sowie Bargeld und Ausweisdokumente.

Infolge des Überfalles fiel die 66 Jahre alte, in Schwalbach wohnhafte Geschädigte zu Boden, verletzte sich jedoch ersten Erkenntnissen nach nicht. Sie beschrieb den Räuber als 1,60 bis 1,65 Meter klein, circa 25 Jahre alt und mit einer dunklen Hose sowie einem hüftlangen schwarzen Mantel bekleidet. Zudem soll er einen Drei-Tage-Bart, kurze schwarze und leicht wellige Haare sowie einen hellbraunen Teint gehabt haben.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen werden.

2. Schockanrufe gescheitert,

Main-Taunus-Kreis, 05.12.2023

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit einem "Schockanruf" Bargeld erbeuten wollen. In den vergangenen Tagen versuchten es die Betrüger bei Personen aus dem Main-Taunus-Kreis, scheiterten jedoch in den bislang bekanntgewordenen Fällen. Die Geschädigten erhielten jeweils einen Anruf, in welchem geschildert wurde, dass ein enges Familienmitglied einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur die Zahlung einer höheren Kaution eine Haft verhindern könne. Die Angerufenen fielen glücklicherweise nicht auf die Lügengeschichte herein und verständigten die Polizei.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

3. Pkw mutwillig beschädigt,

Hofheim am Taunus, Kantstraße, Montag, 04.12.2023, 22:30 Uhr bis Dienstag, 05.12.2023, 10:30 Uhr

(jn)In der Kantstraße in Hofheim ist zwischen Montagabend und Dienstagvormittag ein Audi mutwillig beschädigt worden. Augenscheinlich beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das blaue Fahrzeug, indem sie einen vorderen Reifen zerstachen und damit einen Schaden in Höhe von wenigen Hundert Euro verursachten.

Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

