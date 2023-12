PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Seniorin bei Unfall in Bad Sodener Tiefgarage tödlich verletzt +++ Rucksack aus Auto gestohlen +++ Ankündigung einer Geschwindigkeitsmessung

Hofheim (ots)

1. Seniorin bei Unfall tödlich verletzt, Bad Soden am Taunus, Gartenstraße, Donnerstag, 07.12.2023, 14:00 Uhr

(jn)In einer Bad Sodener Tiefgarage ist am Donnerstagmittag eine 81-jährige Frau bei einem Unfall mit einem Pkw schwerst verletzt worden. Sie erlag ihren Verletzungen später in einem Krankenhaus. Gegen 14:00 Uhr befuhr eine 83-jährige Frau aus Bad Soden die Zufahrt einer Tiefgarage in der Gartenstraße. Dort übersah sie die 81-Jährige und erfasste diese in der Folge mit ihrem Pkw. Nach einer notfallmedizinischen Behandlung an der Unfallstelle, wurde die ebenfalls in Bad Soden wohnhafte Frau mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert, wo sie im Verlauf der Nacht verstarb. Auch die Unfallverursacherin kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurde der Pkw der 83-Jährigen sichergestellt sowie ein Gutachter eingesetzt. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauerten bis nach 20:00 Uhr an. Derzeit ist noch unklar, wieso sich die 81-Jährige im Bereich der Einfahrt aufgehalten hatte und inwiefern sie noch vor dem Unfall möglicherweise gestürzt war.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen des tödlichen Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Rucksack aus Pkw gestohlen,

Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Höchster Straße, Donnerstag, 07.12.2023, 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr

(jn)Einer 66-jährigen Frau aus dem Vogelsbergkreis ist am Donnerstagvormittag in Liederbach der Rucksack aus dem Auto gestohlen worden. Zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr hatte sich die Geschädigte auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Höchster Straße im Ortsteil Niederhofheim aufgehalten, als ein bis dato unbekannter Täter den unverschlossenen Wagen öffnete. Er schnappte sich den auf der Rückbank abgelegten Rucksack, in dem neben Ausweisdokumenten auch mehrere Hundert Euro Bargeld waren, und flüchtete. Zuvor war die 66-Jährige von einem asiatisch aussehenden Mann mit lockigen schwarzen Haaren angesprochen worden, der in einem schwarzen Citroen mit französischen Kennzeichen davonfuhr. Der Unbekannte kommt zumindest als wichtiger Zeuge in Betracht. Ob es sich auch um den Täter handelt, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise zu der Person oder dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

3. Vandalismus-Schaden an Pkw,

Hofheim am Taunus, Kreuzgartenstraße, Mittwoch, 06.12.2023, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 07.12.2023, 08:30 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen in Hofheim einen Pkw beschädigt. Das Fahrzeug, ein weißer Skoda, parkte auf einem Parkstreifen am Straßenrand der Kreuzgartenstraße, als es an der Seite mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und ein Licht beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 8, Bereich Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell