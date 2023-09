Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Einsatzreicher Nachmittag für die Feuerwehr Offenburg

Offenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Offenburg nahezu zeitgleich zu drei Brandeinsätzen gerufen.

Gegen 15:40 Uhr bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hindenburgstraße eine starke Rauchentwicklung in ihrem Badezimmer. Sie verließen umgehend ihre Wohnung und riefen den europaweiten Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erkundeten die Ursache an einer Gastherme und nahmen diese außer Betrieb. Nachdem die Wohnung belüftet war, konnte die Einsatzstelle an eine Fachfirma übergeben werden.

Als die Einsatzbereitschaft aller eingesetzten Fahrzeuge gerade wieder hergestellt war, wurde die Feuerwehr Offenburg aufgrund Auslösung einer Brandmeldeanlage in die Nordstadt alarmiert. Durch angebrannte Speisen kam es zu einer Rauchentwicklung innerhalb einer Wohnunterkunft, weshalb auch hier Belüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich wurden. Alle Bewohner konnten nach kurzer Zeit zurück in ihre Wohnungen.

Noch während die Einsatzkräfte unterwegs zur Einsatzstelle im Offenburger Norden waren, gingen weitere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle Ortenau ein. Mehrere Anrufer meldeten einen piepsenden Rauchwarnmelder und sichtbare Rauchentwicklung in der Schaiblestraße, weshalb weitere Einheiten der Feuerwehr Offenburg in die Oststadt alarmiert wurden. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner des Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen verlassen. Einsatzkräfte drangen unter schwerem Atemschutz in die Erdgeschosswohnung vor und brachten den Zimmerbrand schnell unter Kontrolle. Da sich der Brandrauch aufgrund geöffneter Zimmertüren ungehindert innerhalb der Wohnung ausbreiten konnte, ist diese bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht näher beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bei allen Einsätzen handelten die Bewohner vorbildlich und verließen mit ihren Nachbarn die Wohnungen, weshalb es keine verletzten Personen zu beklagen gibt. Die Feuerwehr Offenburg war mit 65 ehren- und hauptamtliche Einsatzkräften und fünfzehn Fahrzeugen fast vier Stunden im Einsatz. Der Grundschutz für die Stadt Offenburg war durch die zwischenzeitlich nicht mehr eingesetzten Feuerwehrangehörigen zu jeder Zeit sichergestellt.

