Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Aufbruch eines Geldwechselautomaten - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter den Ausgabeschacht eines Geldwechselautomaten an einem Kärcher-Reinigungsplatz in der Rudolf-Diesel-Straße beschädigt, um an das enthaltene Bargeld zu kommen. Allerdings war der Versuch untauglich, da der Automat regelmäßig geleert wird und man zudem über den Ausgabeschacht nicht an das vorhandene Bargeld kommt. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell