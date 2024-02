Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Abgelenkt und zugegriffen

Weiterer Taschendiebstahl

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Up de Hacke;

Tatzeit: 01.02.2024, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr;

Ob nun eine Frau, deren Komplize oder eine andere Person zugegriffen hat, ist derzeit nicht klar. Verdächtig im Nachhinein betrachtet war eine Situation schon: Am Donnerstagmorgen hatte eine weibliche Person ein Seniorenpaar in einem Verbrauchermarkt in ein Gespräch verwickelt. Später stellte sich heraus, dass aus einer in einem Einkaufswagen stehenden Handtasche eine Geldbörse entwendet worden war.

Zur Mittagszeit fanden Mitarbeiter des Geschäfts an der Straße Up de Hacke in einem Eingangsbereich des Marktes das zuvor entwendete Portemonnaie. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte dieses ein Mann dort abgelegt. Die Kripo Ahaus bittet Zeugen, unter der Telefonnummer (02561) 9260 Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen.

Taschendiebstähle häufen sich in der jüngeren Vergangenheit im Kreis Borken.

Hier die Pressemeldungen zu vorangegangenen Taschendiebstählen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5705707 (Borken) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5705127 (Gescher) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5703239 (Heek) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5699825 (Ahaus) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5699578 (Gronau und Gronau-Epe) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5703229 (Ahaus und Ahaus-Ottenstein) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5702888 (Borken-Gemen) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5696337 (mit Festnahme in Bocholt - Borken, Groß Reken, Stadtlohn, Velen) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5694807 (Bocholt) (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell