POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Albertslundstraße;

Tatzeit: 01.02.2024, zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr;

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Wohnhaus in Borken-Gemen eingedrungen. Um in das Gebäude an der Albertslundstraße zu gelangen, hatten sich die Täter am frühen Abend gewaltsam an einer Terrassentür zu schaffen gemacht. Die Einbrecher durchsuchten das Innere und hinterließen es verwüstet. Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

