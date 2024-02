POL-BOR: Heiden - Gegen geparkten Wagen gefahren

Borken (ots) - Tatort: Borken-Gemen, Albertslundstraße; Tatzeit: 01.02.2024, zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr; Unbekannte sind am Donnerstag in ein Wohnhaus in Borken-Gemen eingedrungen. Um in das Gebäude an der Albertslundstraße zu gelangen, hatten sich die Täter am frühen Abend gewaltsam an einer Terrassentür zu schaffen gemacht. Die Einbrecher durchsuchten das Innere und hinterließen es verwüstet. Ob die ...

