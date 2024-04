Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Weiler) Quad in Brand geraten

Königsfeld im Schwarzwald, Weiler (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist am Montagvormittag auf der Mariazeller Straße ein Quad in Brand geraten und musste von der Feuerwehr Weiler gelöscht werden. Eine 56-jährige Frau fuhr mit dem Quad kurz nach 10 Uhr auf der Mariazeller Straße in Richtung Ortsmitte. An einer Steigung fing das Quad plötzlich Feuer. Die Frau konnte das vierrädrige Fahrzeug noch rechtzeitig an den Fahrbahnrand lenken und die Feuerwehr verständigten. Die Weilerner Wehr rückte mit einem Fahrzeug und sechs Mann zu dem gemeldeten Fahrzeugbrand aus und brachte diesen auch schnell unter Kontrolle. Der am Fahrzeug entstandene Schaden steht noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden.

