POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrer eines schwarzen Autos verursacht Unfall eines Leichtkraftrad-Fahrers und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, hat ein Fahrer eines schwarzen Autos an der Kreuzung der Tevesstraße mit der Leo-Wohleb-Straße und dem Tunnelweg einen Unfall eines 28-Jährigen mit einem Leichtkraftrad verursacht. Der 28-Jährige fuhr mit einer Yamaha R1 auf der Tevesstraße in Richtung Hauptstraße. Zeitgleich querte ein unbekannter Fahrer die Kreuzung von der Leo-Wohleb-Straße in Richtung Tunnelweg, ohne auf das von rechts auf der bevorrechtigten Tevesstraße nahende Leichtkraftrad zu achten. Um eine Kollision mit dem querenden Auto zu verhindern, leitete der 28-Jährige Biker eine Vollbremsung ein, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ohne sich um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt ohne Anzuhalten in Richtung Tunnelweg fort. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten Biker zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe des Leichtkraftrades musste auch die Feuerwehr Blumberg zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt werden. Die Polizei Blumberg, Tel.: 07702 41066, ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher in dem schwarzen Auto.

