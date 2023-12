Polizei Mettmann

POL-ME: Geplanter Handyverkauf endet in Raub - Polizei bittet um Hinweise - Erkrath - 2312026

Mettmann (ots)

In einem Einkaufszentrum an der Bongardstraße in Erkrath wurde ein 22-Jähriger am Mittwochabend, 6. Dezember 2023, ausgeraubt. Zwei bislang unbekannte Täter sind flüchtig. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:40 Uhr hatte sich der 22-jährige Haaner mit einem ihm unbekannten Mann verabredet, um einen übers Internet vereinbarten Handyverkauf abzuwickeln. An dem besprochenen Treffpunkt, in einem Einkaufszentrum an der Bongardstraße vor einem dort befindlichen Supermarkt, traf der Haaner schließlich zwei Männer an. Der 22-Jährige übergab einem der Männer das eingepackte, hochwertige Smartphone (Wert: 2.000 Euro), woraufhin beide Unbekannte unvermittelt wegrannten und aus dem Einkaufszentrum flohen.

Der Haaner verfolgte die beiden nach draußen, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, als einer der Täter einen Hammer hervorholte. Durch einen Hieb mit dem Werkzeug wurde der 22-Jährige leicht verletzt.

Anschließend beobachtete er, wie die beiden Täter in ein schwarzes Auto stiegen, welches auf Höhe der Hausnummer 10 geparkt wurde. Mit dem Fluchtfahrzeug fuhren sie in Richtung Kreuzstraße davon.

Zu den beiden männlichen Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

- zwischen 15 und 16 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - schwarze Haare - einer der beiden hatte Pickel im Gesicht

Die Polizei fragt:

Wer hat den Raub in und vor dem Einkaufszentrum in Erkrath beobachtet oder kennt Personen, auf die die Beschreibung der jungen Täter zutrifft? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 / 9480-6450 entgegen.

