LPI-G: Polizeieinsatz aufgrund einer angemeldeten Versammlung am 09.03.2024

Gera (ots) - Ronneburg: Nachdem heute Morgen (08.03.2024), gegen 08:20 Uhr bei der Rettungsleitstelle die Meldung zu einem Brand in einer Firma in der Brunnengasse einging, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatzort aus. Wie sich vor Ort herausstellte, kam es in einer Anlage der Firma zum Brandausbruch. Zum Glück konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Hinweise auf verletzte Mitarbeiter liegen nicht vor. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

