POL-MS: Fahrradfahrer missachtet rote Ampel und wird schwer verletzt

Münster, Albersloher Weg in Höhe Umgehungsstraße / B51 (ots)

Am frühen Samstagmorgen (12.8., 0:25 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich Albersloher Weg / Umgehungsstraße (B51) ein Unfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer, wobei der Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 60-jährige Münsteraner Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad den Albersloher Weg auf dem Radweg stadtauswärts. Gleichzeitig befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Münster mit seinem Mercedes den Albersloher Weg in Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe der Überführung des Albersloher Wegs über die Umgehungsstraße wollte der Pkw-Fahrer nach links auf die B51 abbiegen. Im Kreuzungsbereich erfasste er dabei trotz Vollbremsung den Radfahrer, der nach Zeugenaussagen die für ihn rotlichtzeigende Ampel missachtet hatte. Der Radfahrer wurde zu Boden geschleudert. Er verlor das Bewusstsein und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Pkw und Fahrrad wird von der Polizei auf insgesamt 5600 Euro geschätzt.

