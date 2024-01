Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW prallt gegen PKW und in Mittelschutzplanke

A 61/Sprendlingen (ots)

Ein 53-jähriger Fahrer eines PKW, der am 14.1.2024 gegen 20 Uhr auf der A 61 in Höhe Sprendlingen von dem linken Fahrstreifen abkam und gegen ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen und anschließend in die Mittelschutzplanke prallte, muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass der 53-Jährige in einen Sekundenschlaf fiel und daher die Kontrolle über sein Auto verlor. Den Schaden am PKW des 53-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 5000 Euro, den am PKW des 57-jährigen Mannes, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, auf ca. 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

