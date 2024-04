Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bankholzen, Lkr. Konstanz) Schuppen gerät in Brand - rund 80.000 Euro Schaden (08.04.2024)

Bankholzen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagnachmittag ein an ein Wohnhaus angrenzender Schuppen in Brand geraten. Gegen 17 Uhr rückten die alarmierten Rettungskräfte mit einem Großaufgebot in die Schienerbergstraße aus. Dort stand der direkt an einem Gebäude angebaute Schuppen bereits im Vollbrand. Zudem griff das Feuer bereits auf die darüber liegenden Wohnräume über. Die Feuerwehren aus Moos und Radolfzell, die mit insgesamt 30 Mann vor Ort waren konnten das Feuer zeitnah löschen. Im Inneren entstand durch den Brand erheblicher Schaden, die darüber gelegenen Räume wurden durch die starke Rauchentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigem Stand dürfte der Schaden vermutlich im Bereich von rund 80.000 Euro liegen. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

