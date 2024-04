Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen A81/ Lkr. Freudenstadt) Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall auf der Autobahn (09.04.2024)

Empfingen A81 (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, auf der Autobahn81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb ereignet hat. Ein 47-Jähriger fuhr mit einem VW T4 in Richtung Stuttgart hinter einem BMW eines 45-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen. Aufgrund stockenden Verkehrs musste der vorausfahrende BMW-Fahrer bremsen. Dies erkannte der 47-Jährige zu spät und prallte in das Heck des BMW. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.

