POL-DA: Viernheim: Zwei 16-Jährige attackiert und bestohlen

Rüsselsheim (ots) - Einen 47 Jahre alten Mann, der in der Adam-Opel-Straße mit einem E-Scooter den Fahrradweg entgegen der Fahrtrichtung und in Schlangenlinien befuhr, stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Sonntagnachmittag (25.02.) in der Frankfurter Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 47-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test zeigte anschließend ...

mehr