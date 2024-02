Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mit 2,7 Promille auf dem E-Scooter

Rüsselsheim (ots)

Einen 47 Jahre alten Mann, der in der Adam-Opel-Straße mit einem E-Scooter den Fahrradweg entgegen der Fahrtrichtung und in Schlangenlinien befuhr, stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Sonntagnachmittag (25.02.) in der Frankfurter Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 47-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test zeigte anschließend rund 2,7 Promille an. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 47-Jährige wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu verantworten haben, weil sein Scooter zudem nicht versichert war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell