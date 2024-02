Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen

Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots)

Durstige Diebe drangen zwischen Freitagabend (23.2.), 18 Uhr und Samstagnachmittag (24.2.) gegen 16.45 Uhr in eine Gartenhütte sowie in den Gastraum eines Vereins in der Bahnhofstraße ein. Dabei hebelten die Kriminellen eine Tür sowie ein Fenster auf und flüchteten anschließend mit mehreren Flaschen Bier sowie Sekt. Auch eine Musikbox nahmen sie mit.

Nachdem ein Einbrecher am Samstagabend (24.2.) eine Scheibe zerstörte, machte ein Anwohner das Licht an und verschreckte damit offenbar den Kriminellen. Gegen 17.30 Uhr schlug der Täter ein Loch in die Terrassentür einer Wohnung in der Wilhelm-Lehr-Straße. Daraufhin ging das Licht in der Wohnung an. Der Einbrecher flüchtete daraufhin unerkannt.

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei (K41) ermitteln in den Fällen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell