Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Keller- und Wohnungseinbrüche rufen Kripo auf den Plan

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Einsteinstraße brachen Kriminelle in der Nacht zum Samstag (24.2.) in zwei Mehrfamilienhäusern jeweils Kellerabteile auf. Hier entwendeten die Diebe nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem ein Fernsehgerät sowie ein E-Bike.

Mit einem Pedelec flüchteten Kriminelle zwischen Donnerstagnachmittag (22.2.), 16 Uhr und Freitagnacht (23.2.), 23 Uhr, aus einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße. Auch dort brachen die Täter die Tür zum Kellerabteil auf und flüchteten anschließend unbemerkt.

In der Nacht zum Samstag (24.2.) brachen Einbrecher die Tür einer Wohnung in der Saalbaustraße auf. Die Täter suchten in den Wohnräumen nach Wertgegenständen und fanden dabei nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem eine Tattoo Maschine sowie Schmuck. Danach flüchteten die Kriminellen unerkannt aus dem Mehrfamilienhaus.

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten Diebe aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wixhausen, in der Straße "In den Wingerten". Dort brachen Kriminelle die Wohnungstür am Freitagmittag (23.2.) zwischen 14.30 und 16.30 Uhr auf. Nachdem sie die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht haben, flüchteten die Täter auch hier, ohne bemerkt zu werden.

Zu den Kellereinbrüchen hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen. In den Fällen der Wohnungseinbrüche ermitteln die Beamten des Kommissariats 21/22. Sie erreichen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 06151 / 969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell