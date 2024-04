Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vermuteter Defekt an einer Heizung - eine Person leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Vermutlich aufgrund eines Defektes an einer Wohnungsheizung in einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße ist eine 74-jährige Frau am Dienstagvormittag von einer Rettungswagenbesatzung mit Verdacht auf eine CO-Intoxikation in die Tuttlinger Klinik gebracht worden. Nachdem bei den zunächst gegen 08.45 Uhr eingesetzten Rettungskräften ein CO-Warner ausgelöst hatte, überprüfte die nachträglich hinzugezogene und mit fünf Fahrzeugen sowie 20 Mann eintreffende Feuerwehr das Gebäude nach einem eventuellen CO-Gasaustritt. Ein erheblich erhöhter Wert konnte jedoch nicht festgestellt werden. Nach dem Durchlüften des Gebäudes übernahmen die weiteren Überprüfungen ein Kaminfeger und das Gasversorgungsunternehmen.

