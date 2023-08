Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt

Nordhausen (ots)

Ein Zeuge befuhr mit seinem Pkw am 18.08.2023 / gg. 15:30 Uhr die B 247 von Leinefelde kommend in Richtung Worbis. Dabei fiel ihm der vor ihm fahrende Pkw Renault Laguna auf. Der 37jährige Fahrzeugführer fuhr Schlangenlinien und kam immer wieder nach links auf die Gegenfahrbahn ab. Der Zeuge meldet dies der Polizei, blieb an dem auffälligen Fahrzeug dran und meldete immer wieder den aktuellen Standort. Aufgrund der Hinweise des Zeugen wurde der Pkw Renault in Worbis auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Worbis / Nordhäuser Straße festgestellt. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,85 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet.

