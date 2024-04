Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) In Nebenraum einer Bankfiliale eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 0.30 Uhr, in einen Nebenraum einer Bankfiliale in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster neben dem Haupteingang auf, lösten dabei den Alarm aus und flüchteten noch vor dem Eintreffen der anrückenden Polizeistreifen ohne Beute gemacht zu haben. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beziehungsweise am frühen Mittwochmorgen verdächtige Wahrnehmung im Bereich der Volksbankfiliale in der Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, oder mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell