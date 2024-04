Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Frau bei Auffahrunfall verletzt (09.04.2024)

Radolfzell (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Radolfzeller Straße ereignet hat. Eine 34-jährige Ford Transit-Fahrerin war auf der Radolfzeller Straße in Richtung Altbohl unterwegs. An einer Rot zeigenden Fußgängerampel kurz hinter dem Kreisverkehr hielt die Frau an, ebenso eine hinter ihr fahrende 46-Jährige mit einem Audi. Eine wiederum hinter dem Audi fahrende ebenfalls 34 Jahre alte Renault-Fahrerin erkannt die beiden bereits vor ihr verkehrsbedingt stehenden Autos zu spät und prallte in das Heck des Audis, der sich dadurch auf den Ford schob. Durch die Kollision erlitt die 46-Jährige Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell