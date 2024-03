Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Radfahrer verletzt, Autofahrer flüchtig

Geldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer verließ am Montag (04. März 2024) gegen 06:30 Uhr die Unfallstelle am Kreisverkehr "Holländer See" in Geldern, nachdem er einen Radfahrer touchierte. Der Unbekannte fuhr vom Kreisverkehr auf die Krefelder Straße stadtauswärts, als er den bevorrechtigten Radfahrer am Hinterrad touchierte. Der 25-jährige Mann aus Geldern durchfuhr den Kreisverkehr und wollte ihn an der Pariser Bahn verlassen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 25-Jährige und verletzte sich leicht. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Mercedes CLK in schwarz als 2-türiges Cabrio handeln. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell