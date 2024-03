Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht

Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Überholmanöver

Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

Am Samstag (02. März 2024) gegen 18:55 Uhr überholte ein unbekannter Autofahrer auf der L 77 in Höhe "Jan an der Fähr" zwei vorausfahrende Autos trotz Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Motorradfahrer, der mit seiner Ducati in Richtung Uedem unterwegs war, musste bis zum Stillstand abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der nachfolgende Autofahrer fuhr auf das Motorrad auf, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der überholende, unbekannte Autofahrer flüchtete in Richtung Goch ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen PKW handeln. Die Polizei sucht die Fahrer der Fahrzeuge, die von dem Unbekannten überholt wurden, sowie Zeugen, die Hinweise zum Überholenden geben können. Sie sollen sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell