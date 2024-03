Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Haldern - Unfallflucht

Geparkter Peugeot 205 beschädigt

Rees (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Mittwoch (28. Februar 2024), 19:30 Uhr, bis Freitag, 10:00 Uhr, einen auf der Halderner Straße zwischen der Schultkampstraße und dem Motenhof geparkten Peugeot 205. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Rangieren den Peugeot massiv an der rechten Fahrzeugfront und auch die Randsteine im Bereich der Einfahrt. Anschließend flüchtete das Fahrzeug unerlaubt. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich beim unbekannten Fahrzeug um einen LKW handelte. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell