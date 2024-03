Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pedelecfahrer nach Kollision mit PKW lebensgefährlich verletzt.

Geldern (ots)

Am Samstag (02.03.2024) kam es gegen 11:11 Uhr in Geldern zu einem folgeschweren Verkehrsunfall auf der Venloer Straße in Höhe der Einmündung Burgstraße. Zur Unfallzeit befuhr ein 64jähriger, aus Gedern stammender Pedelecfahrer, die Venloer Straße in Fahrtrichtung Straelen. Beim Überqueren der Venloer Straße im Bereich der dortigen Querungshilfe übersah der 64jährige Radfahrer den in gleicher Richtung fahrenden PKW eines 18jährigen Gelderners. Auf der Venloer Straße kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in der Folge der Fahrradfahrer vom PKW erfasst wurde. Durch die Kollision wurde der Radfahrer lebensgefährlich verletzt und musste zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der 18Jährige erlitt einen Schock. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams aus Recklinghausen. Die Betreuung der Angehörigen erfolgte durch den polizeilichen Opferschutz. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.

