Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Scheibe einer Hecktür eingeschlagen

Polizei nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Goch (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (28. Februar 2024), 17:00 Uhr und Donnerstag (29. Februar 2024), 07:00 Uhr kam es am Höster Weg in Goch zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe einer Tür zum Laderaum eines Citroen Jumpy ein und entwendeten mehrere Werkzeuge (u.a. eine Bohrmaschine und eine Flex). Während des Tatzeitraums war der Wagen, eines 60-jährigen Nutzers, am Höster Weg in Fahrtrichtung Südstraße abgestellt gewesen.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugenhinweise bei der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (pp)

