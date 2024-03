Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tür einer Tierarztpraxis beschädigt

Bedburg-Hau-Scheppenbaum (ots)

Am Donnerstag (29. Februar 2024) kam es in der Zeit von 05:00 Uhr und 23:30 Uhr an der Örtlichkeit "Alte Bahn" in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften ich über eine Eingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und beschädigten dort die Tür einer Tierarztpraxis. Ob der oder die Täter Wertgegenstände entwendeten kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

