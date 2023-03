Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/Rüttelplatte gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus einem Baucontainer stahlen Unbekannte am Wochenende eine rollbare Rüttelplatte. Die Baustelle am Tennisplatz war zunächst mit einem unverschlossenen Bauzaun gesichert. Diesen öffneten die Unbekannten. Auf dem Gelände manipulierten sie am Schloss eines Baucontainers in dem sich die Rüttelplatte befand. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (10.03.) 12.30 Uhr und Montag 07.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

