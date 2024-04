POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Gefährliches Überholen auf der Bundesstraße 27- Polizei sucht Zeugen und Geschädigte (10.04.2024)

VS-Villingen (ots) - Zu einem Brand einer Metall-Walzmaschine mit hohem Sachschaden und einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Mittwochnachmittag in einem Metallbearbeitungswerk in der Lantwattenstraße gekommen. Während einem Walzprozess einer Kupferbahn brach gegen 13.40 Uhr ...

