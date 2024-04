Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald) Geldbörse aus einem offenstehenden Taxi in der Friedrichstraße gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch, gegen 08.30 Uhr, aus einem vor der Schwarzwald-Apotheke in der Friedrichstraße stehenden Taxi die Geldbörse des Taxifahrers gestohlen. Der Taxifahrer hatte zum genannten Zeitpunkt einen Fahrauftrag im Bereich der Schwarzwald-Apotheke. Während sich der Taxifahrer mit dem weiblichen Fahrgast noch in der Apotheke befand, machte sich ein Unbekannter an dem unverschlossenen und mit offener Tür vor der Apotheke stehenden Taxi zu schaffen und entwendete daraus die Geldbörse des Taxifahrers. Neben Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe entwendete der Täter zusammen mit der Geldbörse auch den Taxischein und andere Dokumente. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei St. Georgen, Tel.: 07724 9495-00, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell