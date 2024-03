LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (ots) - Am späten Samstagnachmittag zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter die Glasscheibe einer Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Arnstädter Rosenstraße. Wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten ist bisher unklar. Der Sachschaden beläuft auf ca. 300,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0057036/2024 entgegen. (dl) ...

